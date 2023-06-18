بينها الموز.. 3 أطعمة تتضمن هرمونات الشعور بالسعادة

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كشف خبراء تغذية، استنادا على دراسات معتمدة، أن هناك 3 أطعمة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على مزاجنا لكونها تحتوي على هرمونات الشعور بالسعادة، مثل السيروتونين والإندورفين، كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات.

وحسب ما جاء في موقع vital”” الألماني المتخصص في الصحة، فإن هذه الأطعمة المعززة للمزاج ليست نادرة أو باهظة الثمن، ولكنها موجودة على موائدنا، وهي:

الموز

قال الأطباء إن الموز يحتوي على نسبة عالية من التربتوفان، وهو حمض أميني تحوله أجسامنا إلى سيروتونين، وهو ناقل عصبي مسؤول عن المزاج الجيد والسعادة، كما يحتوي الموز أيضًا على فيتامين ب 6 الذي يساهم في إنتاج مادة السيروتونين، بالإضافة إلى ذلك يعتبر الموز مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة وتحافظ على لياقتنا ونشاطنا.

المكسرات والبذور

وفق خبراء التغذية، فإن المكسرات والبذور تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية غير المشبعة، فالأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تحتوي عليها المكسرات لها تأثير إيجابي على الدماغ، وبالتالي يمكن أن تحسن الحالة المزاجية.

وأضافوا أن المستويات العالية من المغنيسيوم والتريبتوفان التي تحتوي عليها تساعد على الشعور بالسعادة والاسترخاء.

خبز حبوب القمح الكاملة

ذهب الخبراء إلى أن خبز القمح الكامل صحي ويؤثر بشكل إيجابي على المزاج، كونه يحتوي على العديد من فيتامينات ب التي تعتبر مهمة لإنتاج السيروتونين، كما أنه غني بالألياف الغذائية ويعزز الهضم الصحي.