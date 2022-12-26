بينها الوقاية من السرطان.. 7 فوائد للبنجر عند تناوله بانتظام

وأشار الخبراء إلى أن البنجر الذي يعرف بـ”الشمندر” يتميز باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، حيث تقلل من فرص الإصابة بالأمراض، مما يتطلب الحرص على تناوله بشكل منتظم للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية.

ووفق الخبراء، فإن الفوائد السبعة للبنجر هي:

البنجر مصدر للمغذيات

يعد البنجر من الخضراوات المنخفضة في السعرات الحرارية، ولكن عالية في الفيتامينات والمعادن القيمة، كما يحتوي البنجر على نترات وأصباغ غير عضوية، وهي مركبات نباتية لها العديد من الفوائد الصحية.

السيطرة على ضغط الدم

أظهرت الدراسات أن البنجر يمكن أن يقلل بشكل كبير من ضغط الدم بنسبة تصل إلى 4 – 10 مليمتر زئبق على مدى فترة بضعة ساعات فقط من تناوله.

تحسين الأداء الرياضي

تشير العديد من الدراسات إلى أن النترات الغذائية الموجودة في البنجر قد تعزز الأداء الرياضي، لهذا السبب، غالبًا ما يستخدم البنجر من قبل الرياضيين.

مقاومة الالتهابات

يحتوي البنجر على أصباغ تسمى بيتالينز، والتي قد يكون لها العديد من الخصائص المضادة للالتهابات، وقد تبين أن عصير البنجر ومشتقاته يسهم في الحد من التهاب الكلى في الفئران.

وأظهرت دراسة واحدة أجريت على البشر الذين يعانون من التهاب العظم والمفصل، أن تناولهم لكبسولات مصنوعة من البنجر ساعد على خفض الألم.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

كوب واحد من الشمندر يحتوي على 3.4 جرامات من الألياف، مما يجعل البنجر مصدرًا جيداً لها، وتساعد الألياف على تعزيز بيئة الأمعاء الصحية والبكتيريا النافعة، الوقاية من الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، الحماية من التهاب الأمعاء.

دعم صحة الدماغ

تنخفض العمليات والوظائف العقلية والإدراكية بشكل طبيعي مع التقدم في السن، وهذا الانخفاض إذا كان كبيرًا فقد يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض، مثل: الخرف والزهايمر.

انخفاض تدفق الدم وإمداد الأكسجين إلى الدماغ قد يسهم في هذا الانخفاض، وتبين أن النترات في البنجر قد تحسن القدرات العقلية والمعرفية عبر تعزيز تمدد الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الدماغ.

الوقاية من السرطان

أسهم محتوى البنجر من مضادات الأكسدة في المساعدة على الوقاية من السرطان بحسب ما بينت بعض الأدلة، فقد ساعد البنجر على الحد من انقسام ونمو الخلايا السرطانية في الحيوانات المخبرية.