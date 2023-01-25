بينها مخدرات وسرقة واعتداء.. “الأمن العام” يضبط مرتكبي عدة جرائم مؤخراً

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استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية، والتي تنوعت ما بين حوادث سرقة وحيازة مواد مخدرة واعتداء على الآخرين.

وجاءت الجرائم التي استعرضها الأمن العام كالتالي:

– مقيمان من الجنسية السودانية و3 مواطنين قاموا بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في سرقة المركبات واستخدامها في سرقة المحال التجارية والمواشي.

– مقيمان من الجنسية السودانية بحوزتهما 16 كيلو غراماً من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها أحدهما.

– مقيمان من الجنسية الباكستانية بحوزتهما 214 غراماً من مادة الإمفيتماين المخدر (الشبو).

– مواطن بحوزته لوحات مركبات مسروقة ومواد الشبو والحشيش المخدرة.

– مواطنان ظهرا في مقطع متداول أثناء اعتدائهما على آخر وصدم مركبته عمداً لخلاف سابقٍ بينهم.

– مواطن قام بانتحال صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب باستخدام مركبة بلوحات مسروقة.

– امرأة ظهرت في محتوى مرئي في مخالفة للذوق والآداب العامة.

– مواطن ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة.