بينهم الفنانة الروسية «ياسمين».. أمريكا تفرض عقوبات على 9 أفراد و12 كيانا روسيا

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 9 أفراد و12 كيانا روسيا، بينهم الفنانة الروسية المعروفة ياسمين.

ووفقا لبيان الوزارة: “اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية تدابير لمواجهة الحملات الخبيثة المستمرة للتأثير على حكومة مولدوفا والفساد المنهجي في مولدوفا، من خلال فرض عقوبات على 9 أفراد و12 كيانا قانونيا في روسيا”.

وجاء في البيان: “بين الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات حاليا الأوليغارشيون الذين اشتهروا بالاستيلاء على المؤسسات السياسية والاقتصادية في مولدوفا وإفسادها، فضلا عن الذين يعملون أداة لحملة التأثير العالمي لروسيا”.

وبين آخرين، تم إدراج المغنية ياسمين والزعيم السابق للحزب الديمقراطي في مولدوفا فلاديمير بلاخوتنيوك، وإيلان شور وحزبه في مولدوفا على قائمة العقوبات.

كما تم فرض عقوبات على إيغور تشايكا، نجل المدعي العام الروسي السابق يوري تشايكا.