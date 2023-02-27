بينهم امرأة.. ضبط 3 مواطنين خلال تسولهم بشكل مباشر في الجوف (فيديو)

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ضبطت الجهات الأمنية، عدداً من الأشخاص خلال تسولهم بشكل مباشر في الأماكن العامة بمنطقة الجوف.

وجرى رصد وضبط مواطن خلال تسوله بشكل مباشر من المارة، بالإضافة إلى مواطنة أثناء تسولها بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.

وأوضح الأمن العام، أن قائمة المضبوطين تضمنت مواطناً خلال تسوله بشكل مباشر من قائدي المركبات، داعياً إلى الإبلاغ عن حالات التسول والمتسولين في كل مناطق المملكة.