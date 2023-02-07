بينهم طفلان.. شاهد انتشال 4 أشخاص من تحت الأنقاض بتركيا

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بعد الزلزال الشرس الذي ضرب كلاً من تركيا وسوريا الاثنين، اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات نقلت مأساة المتضررين.

وخلال الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل في تركيا فيديو وثق لحظة انتشال 4 أشخاص، بينهم طفلان، وهم أحياء، من تحت الأنقاض في منطقة نيزيب بولاية غازي عنتاب جنوب البلاد.

فيما يظهر مواطنون وهم يعملون على إخراج العالقين تحت مبنى مهدم من جراء الزلزال.

كما استخدموا أدوات بسيطة للوصول إلى الأشخاص الـ4.

أكثر من 4300 قتيل

يشار إلى أن عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا يواصلون الثلاثاء بأيديهم العارية ووسط برد قارس، عمليات البحث عن ناجين بين أنقاض آلاف المباني التي انهارت جراء سلسلة زلازل عنيفة هزت البلدين.

بينما وصلت الحصيلة الإجمالية المؤكدة لعدد القتلى في البلدين إلى أكثر من 4300 بعد هزات أرضية عنيفة بالقرب من الحدود التركية السورية سجلت أقواها 7.8 درجات، وفق فرانس برس.