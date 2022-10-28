بينهم مناصب.. متحدث «نزاهة»: التحقيق مستمر مع متورطين آخرين في قضية رئيس الجامعة المعفي

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قال وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والمتحدث الرسمي أحمد الحسين، اليوم الجمعة، إن التحقيق مستمر مع متورطين آخرين في قضية رئيس جامعة الملك عبدالعزيز.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية، أنه بالفعل هناك متورطين في القضية، مشددًا على أنه لن يفلت أحد من العقاب حل ثبوت مشاركته في القضية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه على الفور.

وأضاف أن المتورطين من كافة فئات الجامعة، بينهم مسؤولين، وكذلك بعض الموظفين “لكن تحديدهم الآن من السابق لآونة وفي انتظار انتهاء التحقيقات الرسمية”.