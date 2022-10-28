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بينهم مناصب.. متحدث «نزاهة»: التحقيق مستمر مع متورطين آخرين في قضية رئيس الجامعة المعفي

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 أكتوبر 2022 - 8:30 مساءً

المناطق ـ متابعات

قال وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والمتحدث الرسمي أحمد الحسين، اليوم الجمعة، إن التحقيق مستمر مع متورطين آخرين في قضية رئيس جامعة الملك عبدالعزيز.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية، أنه بالفعل هناك متورطين في القضية، مشددًا على أنه لن يفلت أحد من العقاب حل ثبوت مشاركته في القضية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه على الفور.

وأضاف أن المتورطين من كافة فئات الجامعة، بينهم مسؤولين، وكذلك بعض الموظفين “لكن تحديدهم الآن من السابق لآونة وفي انتظار انتهاء التحقيقات الرسمية”.

 

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 أكتوبر 2022 - 8:30 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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