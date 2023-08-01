بين 50 و21 مئوية.. هذه المدن تسجل أعلى وأقل درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء 50 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 21 مئوية.