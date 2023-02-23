“بيونتيك” تستعد لبدء تجارب سريرية للقاحات ضد السرطان

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أعلنت شركة “بيونتيك” الألمانية، أنها تستعد هذا العام للبدء في إجراء تجارب سريرية للقاحات تطورها ضد السرطان، مشيرة إلى أن أبحاثها دخلت مراحل متقدمة.

وقالت الشركة إنها بالتعاون مع الحكومة البريطانية بصدد تحديد الأشخاص وأنواع السرطان والأماكن التي ستجري فيها الاختبارات، موضحة أن إنتاج اللقاح سيحدث ثورة في التصدي للسرطان.

من جانبها، قالت الباحثة الشريكة في “بيونتيك”، أوزليم تورسي، إن بعض لقاحات السرطان التي تعتمد على الحمض النووي أظهرت إشارات على النشاط السريري.

وأوضحت أن هذا يعني أن جهاز المناعة يتم تنشيطه، بحيث يصبح السرطان لدى بعض المرضى أصغر أو يختفي بشكل واضح ويقل كثيرا احتمال حدوث انتكاسات جديدة للمريض.