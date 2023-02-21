«بيونتيك».. تعد بلقاح مضاد للسرطان قبل 2030

المناطق_متابعات

أكدت شركة «بيونتيك» للتكنولوجيا الحيوية، أنها تعكف حالياً على إنتاج لقاح مضاد للسرطان قبل حلول 2030، وقال المؤسس المشارك للشركة والمدير التنفيذي أوغور شاهين، إن الشركة ستبدأ بإجراء تجارب سريرية في بريطانيا هذا العام.

واعتبر شاهين، في تصريح لمجلة «دير شبيغل» الألمانية، أن بدء التجارب السريرية «يمثل خطوة مهمة نحو بيعها المحتمل» خلال سنوات.

وتابع: «الشركة تقرر حالياً أنواع السرطان التي تريد اختبار عقاقيرها المناعية المخصصة للسرطان عليها، والمواقع التي ستجري فيها التجارب»، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

وتسعى الشركة أن تكون هذه اللقاحات، التي تعتمد على تقنية «mRNA» على غرار لقاحاتها المضادة لفايروس كورونا، لتصبح قريباً علاجاً منتظماً ضد السرطان.

وقال شاهين: «نعتقد أن هذا (إنتاج اللقاحات) يجب أن يكون ممكناً لعدد كبير من المرضى قبل 2030»، موضحاً أن التكنولوجيا الخاصة بإنتاج اللقاحات قطعت شوطاً طويلاً بالفعل.