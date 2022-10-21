بَيْعُ 4 صقور بمبلغ 290 ألف ريالٍ في مزاد نادي الصقور السعودي

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واصلَ مزادُ نادي الصقور السعودي لياليَه في نسخته الثالثة التي تقام بمقر النادي بمَلهم (شمال الرياض)، وشهدت الليلة الـ15 عرضَ أربعة صقور، تم بيعها بمبلغ 290 ألف ريال.

وجاءت البداية مع الصقر الأول (شاهين قرناس)، طرح حلي – جنوب القنفذة للطاروح؛ علي بن محمد البليهي، وبِيْعَ بـ105 آلاف ريال، تلاه الصقر الثاني من نوع (شاهين قرناس)، طرح وادي بيض – جازان للطاروح؛ أحمد بن عبدالله القحطاني، وبِيْعَ بمبلغ 21 ألف ريال.

وكان ثالث الصقور (شاهين قرناس) أيضاً طرح الأجفر بمنطقة حائل للطواريح؛عاصم بن عبدالعزيز الخويطر، وعثمان بن منصور الحميدان، وسليمان بن محمد العريني، وبِيْعَ بمبلغ 41 ألف ريال.

وجاء ختام الليلة مع الصقر الرابع (شاهين فرخ) طرح وادي الدواسر للطواريح؛ محمد بن عموش الدوسري، وعساف بن حضرم الدوسري، ووقيان بن فراج الدوسري، وبِيْعَ بـ123 ألف ريال.

وعقب المزاد، أُجري سحبٌ على جهاز تتبع للصقور، وتأتي هذه الجائزة في إطار الخطوات التحفيزية التي يقوم بها نادي الصقور السعودي لدعم وتشجيع الصقَّارين والطواريح.

ويقدِّم نادي الصقور السعودي العديدَ من المزايا للطواريح من خلال فِرَقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذْ تستقبل فرق النادي مالكَ الصقر (الطاروح) في كل منطقة، في حين يتكفَّل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقرِّ المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة والبثِّ المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضعَ عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر يتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

وكان النادي قد أعلن عن أرقام التواصل مع فرق المزاد في المناطق من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.