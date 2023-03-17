تأثير رونالدو.. النصر يكتسح ريال مدريد وعمالقة أوروبا على منصات التواصل الاجتماعي

تأثير تعاقد النصر مع قائد البرتغال، كريستيانو رونالدو، كان كبيرًا وهو أمر متوقع تمامًا؛ هداف ريال مدريد التاريخي لن يُفيد فريق النصر داخل الملعب فقط بل خارجه، فاسم العالمي بات يتردد في كل مكان في العالم.

وأعلن النصر يوم 30 ديسمبر 2022 تعاقده مع كريستيانو رونالدو رسميًا بعقد انتقال حر بعد فسخ اللاعب لتعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي قبلها بالتراضي بين الطرفين.

ونشر Football Benchmark إحصائية أظهرت تأثير قائد البرتغال على النصر أو تحديدًا “حسابات التواصل ” الخصة بالنصر التي شهدت ارتفاعًا في عدد متابعي الفريق كانت الأعلى في العالم في الفترة من 1 يناير وحتى 28 فبراير، متفوقين على ريال مدريد ومانشستر يونايتد فريقا كريستيانو السابقين.

وفي السطور التالية سنستعرض أرقام الزيادة في متابعي كل فريق على منصات التواصل الاجتماعي كلها “تويتر وفيس بوك وتيك توك وإنستجرام ويوتيوب وويبو”.

العالمي يحلق في السماء

انتزع النصر الصدارة بعدد متابعين بلغ 9.666.756 متابعًا، ليكون أكثر الأندية جذبًا للمتابعين الجُدد على منصات التواصل الاجتماعي حول العالم آخر شهرين.

بطل العالم خلف النصر

حقق ريال مدريد الإسباني لقب كأس العالم للأندية بعد هزيمة الهلال غريم النصر، لكن الأخير هزمه في المتابعين فريال مدريد كسب متابعين جُدد عددهم 8.835.600 متابع جديد.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد هو أكثر الأندية متابعة حول العالم على منصات التواصل الاجتماعي ، وفق تقرير في يناير الماضي، بـ 242 مليون متابع.

نجوم باريس تزاحم برشلونة مجددًا

خطف باريس سان جيرمان بطريقة أو بأخرى عدد من النجوم من برشلونة على رأسهم نيمار وهداف برشلونة التاريخي ليونيل ميسي. وكذلك تفوق عليه بعدد متابعين جدد بلغوا 8.748.335 آخر شهرين.

برشلونة صامد رغم المتاعب

يعاني برشلونة الإسباني ماليًا وحاليًا تُثار حوله شبهات عن دفعات مالية لنائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق، إنريكيز نيجريرا، لكنها مشاكل لا تؤثر على شعبيته فقد حل رابعًا في القائمة وزاد عدد متابعيه 7.569.430 متابعًا أول شهرين من 2023.

السيتي ما زال ينافس

احتل مانشستر سيتي الإنجليزي المركز الخامس بوصول 5.544.198 متابعًا جديدًا إلى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.