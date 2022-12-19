تأجج الاحتجاجات ضد إيران لاعتقال ممثلة وقتل طبيبة

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تواجه إيران سلسلة دعوات من مشاهير ومجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان للإفراج عن الممثلة والناشطة ترانة عليدوستي، أبرز شخصية أوقفت على ارتباط بالحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أشهر.

وأوقفت ترانه عليدوستي (38 عامًا) وهي من أبرز وجوه السينما الإيرانية، السبت بسبب منشورات داعمة للاحتجاجات تندد خصوصًا بإعدام متظاهرين أو تظهر فيها وهي تخلع الحجاب.

وتشهد إيران موجة احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني (22 عامًا) في 16 سبتمبر الماضي بعد توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق للاشتباه بعدم احترامها لقواعد اللباس الصارمة في إيران.

وقتل في هذه الاحتجاجات مئات الأشخاص وأوقف الآلاف فيما أعدم شنقًا رجلان على ارتباط بهذا الحراك.

وسبق أن أوقفت شخصيات إيرانية عدة بينهم ممثلون، لكن ترانه عليدوستي تتمتع بشهرة عالمية لمشاركتها في أفلام للمخرج أصغر فرهادي نالت جوائز عالمية منها «البائع» الذي حاز أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

وتخوض عليدوستي غمار التمثيل منذ سن المراهقة وقد شاركت في فيلم «إخوة ليلى» للمخرج سعيد روستايي الذي عرض في مهرجان كان هذه السنة.

وكتبت زميلتها الإيرانية غولشيفته فراهاني التي بدأت مسيرتها في إيران قبل أن تغادرها عبر إنستغرام «ممثلة إيران الشجاعة اعتقلت».

وأشارت السلطات القضائية الإيرانية إلى توقيف «مشاهير»، إثر «تعليقات لا أساس لها حول الأحداث الأخيرة ونشر مواد مستفزة تدعم أعمال الشغب في الشارع». وذكر موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية أن الممثلة أوقفت «لعجزها عن تقديم وثائق تدعم بعضًا من ادعاءاتها».

والشهر الماضي أوقفت الممثلتان عنغامه قاضياني وكتايون رياحي بعدما أعربتا عن تضامنهما مع الحركة الاحتجاجية وخلعتا علنًا حجابهما، وأفرج عنهما بكفالة بعد ذلك. إلى ذلك دعا عدد من أعضاء الطواقم الطبية في إيران أمس لتنفيذ إضراب عن العمل احتجاجًا على مقتل آيدا رستمي، الطبيبة الشابة من محافظة كلستان، في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الحالي.

ونفى مصدر طبي سيناريو «انتحار» آيدا رستمي، الطبيبة التي كانت تعالج جرحى الاحتجاجات، مشيرًا إلى أن الأدلة تؤكد أن النظام الإيراني هو من قتلها، وفق ما نقلت «إيران إنترناشيونال».

فيما يشير التناقض في الروايات المختلفة والمعلومات التي نشرتها وسائل إعلام تابعة للنظام إلى أن السلطات الإيرانية لفقت سيناريو «انتحار رستمي».

وتتناقض روايات النظام حول وفاة آيدا رستمي، ففي حين تقول: إن الوفاة حدثت جراء اصطدامها بجسم صلب، تعود وتشير إلى سقوط هذه الشابة من مكان مرتفع، بدورها أعلنت وكالة أنباء «ميزان» التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، عن اعتقال مشتبه به في جريمة قتل آيدا رستمي.