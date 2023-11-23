تأجيل اجتماع “أوبك+” وسط انخفاض النفط

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أرجأ تحالف “أوبك ” اجتماعاً وزارياً لمناقشة إنتاج النفط، كان مقرراً في 26 نوفمبر الجاري إلى الـ30 من الشهر نفسه، وذلك في ظل عدم اتفاق المنتجين على مستويات الإنتاج والتخفيضات المحتملة، بعد التطور المفاجئ الذي أدى إلى انخفاض أسعار الخام.

وأفادت ثلاثة مصادر في “أوبك ” لوكالة “رويترز” أن هذا التطور مرتبط بدول إفريقية، حيث قال تحالف أوبك بعد أحدث اجتماعاته في يونيو الماضي، إن الحدود القصوى للإنتاج في 2024 في كل من أنجولا ونيجيريا والكونجو مشروطة بتقييمات محللين خارجيين.

وأشارت المصادر إلى أنه كان من المتوقع أن يبحث اجتماع الأحد المقبل، مزيداً من التغييرات على اتفاق يحد بالفعل من الإمدادات حتى 2024، لافتة إلى أن تأجيل الاجتماع يظهر وجود اختلاف في وجهات النظر للمشاركين في المجموعة.

وهوى خام برنت في أحدث التعاملات نحو ثلاثة دولارات للبرميل، أو ما يقرب من 4 % ليُتداول دون 80 دولاراً. وانخفض السعر من نحو 98 دولاراً في أواخر سبتمبر، تحت وطأة ارتفاع الإمدادات والمخاوف بشأن الطلب والتباطؤ الاقتصادي المحتمل.