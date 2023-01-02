تأجيل الدوام في مدارس تبوك إلى الساعة التاسعة صباحاً بسبب الأجواء الباردة

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك،تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس مدينة تبوك وقراها وبعض المحافظات والمراكز بدءاً من الغد إلى الساعة التاسعة صباحاً،حتى إشعار آخر، مع مراعاة استيفاء جميع الحصص.

وبيَّنت الإدارة أن القرار يشمل المدارس في مدينة تبوك والمراكز والقرى والهجر التابعة لها، إضافة إلى المدارس في محافظتي البدع وتيماء وضواحيهما، ومدارس قرى الزيتة وعلقان التابعة لمحافظة حقل, ومدارس شرق محافظة ضباء: (الديسة، أبو العجاج ، شواق، شغب، نبع داما، البديع، أمدان ) , ومدارس شرق محافظة الوجه (أم ضباع ، النشيفة ، أبو راكة ، البليطيح، الفارعة، حريمل، الجو) ويأتي ذلك حرصاً من الإدارة على سلامة وصحة طلاب وطالبات المدارس ومنسوبيها؛ نظرًا لما تشهده منطقة تبوك من انخفاض في درجات الحرارة خلال هذه الأيام.