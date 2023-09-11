تأسيس أول جمعية إعلامية للإنتاج الإعلامي بالمنطقة الغربية

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وافق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تأسيس أول جمعية إعلامية على مستوى المنطقة الغربية بالمملكة حسب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/2/1437 وبموجب اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات تحت مسمى (إعلاميو المدينة المنورة للإنتاج الإعلامي) بمنطقة المدينة المنورة بالسجل الخاص بالجمعيات الأهلية برقم ترخيص (5360) وتشرف عليها وزارة الإعلام فنياً.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عيسى بن محمد القايدي أن الجمعية تهدف إلى دعم برامج العلاقات العامة والحملات التسويقية الإعلامية، وتأهيل القائمين على صناعة المحتوى الاعلامي الرقمي، وإيجاد مظلة مرخصة تجمع المهتمين بالإعلام والتواصل الاجتماعي، ونشر ثقافة المسوؤلية الاجتماعية الإعلامية، وتشجيع البحث العلمي والتأليف في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، وتنمية مهارات المؤثرين في مجال التواصل الاجتماعي، والتدريب على صناعة المحتوى والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز وإشهار مشاريع المبادرات الايجابية من خلال التواصل الاجتماعي.

وأضاف بأن مجلس الإدارة في دورته الأولى يضم عدداً من الإعلاميين وهم الدكتور نمر بن عايش السحيمي نائباً للرئيس، وعضوية كل من الدكتور محمد بن عمر القايدي والإعلامية ابتسام بنت علي المبارك والإعلامي محمد بن عبدالعزيز الجعفري

والكاتبة مني بنت يوسف الغامدي والإعلامي عبيد بن دخيل الحربي.

وأشاد الدكتور القايدي بجهود المركز الوطني للقطاع غير الربحي في تنظيم مسار الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الربحية وتقوية أنشطتها وخدماتها التطوعية وتفعيل دور المنظمات غير الربحية التي تهدف إلى التكافل وتحقيق التنمية الاجتماعية مما يحسن أغراض النفع العام بجودة محكمة وأشار إلى أن الجمعية ستباشر أعمالها في مقرها بحي سلطانة والمقدم من الداعم مركز البركة الخيري بعد أول اجتماع لمجلس الإدارة لمناقشة خطة عمل الجمعية وتوزيع المهام كما بين القايدي أهمية تأسيس أول جمعية إعلامية في المدينة المنورة تقدم المحتوى الإعلامي الشامل بصورة مهنية احترافية مواكبة للحدث وإبراز أخبار المنطقة من فعاليات ومبادرات وانشطة ومناسبات إعلامية بمهنية وجودة.