تألق الأخضر في المونديال يفتح باب الاحتراف الأوروبي لـ “ثنائي الهلال”

اقترب ثنائي من أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من الاحتراف الأوروبي، خلال الفترة القليلة القادمة، خاصة بعد التألق اللافت في بطولة كأس العالم قطر 2022، بصحبة منتخب الصقور الخضراء.

سيطرة هلالية على البطولات

وسيطر الهلال على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في النسخ الثلاث الماضية، كما حصل على أبطال آسيا، مرتين في آخر 3 سنوات، ورغم ذلك قد بدأ الموسم الرياضي الحالي، بشكل متذبذب.

أعلن الإعلامي الرياضي وليد الفراج، الانتقال الوشيك لـ “لاعبي نادي الهلال”، الظـــهير الأيمن سعود عبد الحميد واللاعب محمد كنو، إلى أوروبا لموسم الشتاء المقبل “يناير 2023”.

احتراف ثنائي الأخضر

وكشف الفرج في برنامجه “أكشن مع وليد”، مؤكدا ما لديه من معلومات؛ أن سعود وكنو نجوم فريق كرة القدم السعودي في كأس العالم قطر 2022 ، وتبعه وسطاء دوليون؛ اصطحبهم إلى أوروبا.

وأشار إلى أن الوسطاء أعجبوا بأداء ثنائي الهلال أمام السعودية والأرجنتين، في حين أن أداؤهم أمام بولندا والمكسيك سيكون حاسما في إتمام الصفقتين.

وأوضح وليد الفرج أن محور دفاع نادي الشباب حسن تمبكتي ونجم النصر السابق وفراس البريكان في قلب هجمات الفتح هم تحت إشراف الوسيط الدولي.

وأكد الفرج أن تمبكتي هو المرشح الأول من بين كل النجوم السعوديين الخضر للتجربة الأوروبية الاحترافية بعد المونديال.