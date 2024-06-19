تأهب بالمسجد النبوي لاستقبال الحجاج المتعجلين

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رفعت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، جاهزية منظومتها الدينية لتفعيل الخطة التشغيلية الثالثة لمرحلة ما بعد أداء مناسك الحج، واستقبال طلائع ضيوف الرحمن المتعجلين في المسجد النبوي.

ووضعت وكالة المسجد النبوي حزمة من الخِدمات التوجيهية والإرشادية والتوعية الميدانية والدروس العلمية والمبادرات والمناشط الدينية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن خلال زيارتهم للمسجد النبوي.

بدوره دعا معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس؛ منسوبي وكالة المسجد النبوي إلى مواصلة كافة الجهود الدينية وتكثيفها وتعزيزها بالتقانة والتطبيقات الذكية والترجمة واللغات، وعوامل المعرفة الحديثة؛ لتسهيل تقديم الخدمات الدينية، وإثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام في المسجد النبوي.

ويستقبل المسجد النبوي ضيوف الرحمن، حيث يقصد ضيوف الرحمن المسجد النبوي الشريف للصلاة فيه والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وزيارة العديد من المساجد والمواقع الإسلامية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.