تأهل الأهلي وبرشلونة وماغديبورغ وكيلسي إلى نصف نهائي العالم لبطولة سوبر جلوب 2022

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تأهلت أندية الأهلي المصري وبرشلونة الإسباني وماغديبورغ الألماني وكيلسي البولندي، إلى الدور نصف النهائي من بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2022″، التي تقام على صالة وزارة الرياضة بالدمام، خلال المدة من 18 إلى 23 أكتوبر الجاري، فيما خسر فريق الخليج ممثل المملكة مباراته الثانية في البطولة أمام ماغديبورغ، ويفقد فرصة المنافسة على المراكز المتقدمة.

وفي اللقاء الأول تصدر فريق كيلسي فرق المجموعة الثالثة، بعد فوزه على فريق تاوباتي البرازيلي، بنتيجة 30-39، فيما بقي فريق تاوباتي في المركز الثاني، وحل فريق الكويت الكويتي في المركز الثالث.

وفي اللقاء الثاني، حقق فريق برشلونة الإسباني الفوز على فريق الترجي التونسي بنتيجة 37-24، ليحرز المركز الأول في مجموعته الرابعة، فيما حقق فريق الترجي التونسي المركز الثاني، وحل فريق مينيستروس في المركز الثالث.

وتأهل فريق الأهلي المصري بعد فوزه على فريق بنفيكا البرتغالي بنتيجة 29-28، في اللقاء الثالث، فيما حقق فريق بنفيكا المركز الثاني، وحل فريق مضر السعودي في المركز الثالث.

واُختتمت منافسات الدور التمهيدي باللقاء الجماهيري، الذي شهد خسارة فريق الخليج من ماغديبورغ بنتيجة 29-35، ليتأهل ماغديبورغ متصدراً المجموعة الأولى، فيما بقي الخليج في المركز الثاني، وحقق فريق سيدني المركز الثالث.