تأهل 12 طالبًا وطالبة من تعليم عسير لمسابقة المهارات الثقافية بالرياض

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تأهل 7 طلاب و5 طالبات من تعليم عسير، إلى المعسكر التدريبي النهائي في مسابقة المهارات الثقافية، والذي سيقام بمدينة الرياض خلال المدة من 23 يونيو إلى 7 يوليو من العام الجاري.

وتتضمن المسابقة مسارات متعددة في مختلف القطاعات الثقافية، ومنها الأفلام القصيرة في قطاع الأفلام، والخط العربي والفنون التشكيلية في قطاع الفنون البصرية، إلى جانب القطاع الموسيقي، والتمثيل في المسرح، وكذلك القصص القصيرة، وقصص المانجا في قطاع الأدب، والرسم والتصوير.

يذكر أن مسابقة المهارات الثقافية هي مسابقة وطنية تنفذ بالشراكة بين وزارتي الثقافة والتعليم، لاكتشاف مواهب طلاب وطالبات التعليم العام، وتمكينهم من المهارات الثقافية والفنية المختلفة .