“تأهيل القدس” بالرياض يستهدف 25 أسرة من أهالي ذوات الإعاقة بورشتي عمل

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استهدف مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين الأخيرة “25” أسرة من أهالي نزيلاته المشمولات بالرعاية بورشتي عمل تثقيفيتين تحت عنوان ” اهمية الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة ” و” استرتيجيات التعامل مع ذوي الإعاقة” بحضور الكادر الاجتماعي والنفسي بالمركز .

تعرف الحضور خلال الورش على الاثر النفسي والاجتماعي الايجابي للدمج و طرق التغلب على الصعوبات التي تواجه أسر ذوي الاعاقه في هذا الجانب و مفهوم الإعاقة واسبابها وأنواعها وحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وأهمية التواصل الأسري معهم وفي ختام الورشتين فتح المجال للحوار بين الأهالي و المختصين والمختصات وبعض موظفات المركز

تهدف هذه البرامج الى فتح المجال للإلتقاء بأهالي النزيلات ورفع مستوى الوعي لديهم بأهمية الدمج المجتمعي والتواصل الاسري واثره على الإستقرار النفسي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة.