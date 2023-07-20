تأهيل وتطوير “واحة الملك سلمان” بالرياض

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وقعت أمانة الرياض، عقد تأهيل وتطوير وإدارة واستثمار موقع واحة الملك سلمان في حي العليا مع شركة الرياض القابضة لمدة 15 عاماً.

ويتضمن المشروع إعادة تأهيل الواحة وفق مواصفات ومعايير عالية الجودة، وتطوير الواحة إلى وجهة ثقافية وسياحية مبتكرة، وتوفير نقطة جذب تعليمية وترفيهية للسكان والزوار، إلى جانب تطوير واحة تركز على مستقبل الغذاء في المملكة والعالم.

وتهدف الخطوة إلى خلق مجتمع حيوي يتمتع بجودة حياة عالية، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال المشاريع النوعية، وتطبيق مبادئ في الخدمات المقدمة للسكان.