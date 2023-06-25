تأهُّل 264 مطيةً في سباق المفاريد.. والمرحلة النهائية في الطائف منتصف الشهر المقبل

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تأهَّل 264 مطيةً إلى المرحلة النهائية من منافسات سباق المفاريد 2023،الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن في ميادين الطائف وتبوك وحائل ونجران خلال المدة من 10 يونيو حتى الـ 15 من يوليو المقبل بعدد 191 شوطًا،وبجوائز مالية تصل إلى أكثر من 2,300,000 مليون ريال.

واحتضنت الميادين الأربعة اليوم السباق الثاني من المرحلة الأولى بمشاركة 3030 مطية تسابقت في 88 شوطًا،25 شوطًا منها في ميدان الطائف،تأهل من خلالها 75 مطية،فيما أقيم في ميدان تبوك 23 شوطًا تأهل منه 69 مطية،وبميدان نجران تأهلت 60 مطية من 20 شوطاً،وجاء ختام السباق في ميدان حائل بتأهل 60 مطية من 20 شوطًا.

وتصدر الرباعي نايف عزيز البلوي وخالد محمد الشمري ومحمد سعيد المري ومانع فرج آل رزق قائمة المشاركين بأفضل توقيت،حيث حل في المركز الأول في ميدان تبوك نايف عزيز البلوي بالبكرة “ثنا” بزمن وصل إلى 2:04:33 دقيقة، فيما تصدر ميدان حائل خالد محمد الشمري عبر القعود “المنتحر” بزمن وصل إلى 2:06:27 دقيقة، في حين كانت الصدارة في ميدان الطائف لمحمد سعيد المري بالبكرة “وديان” بزمن وصل إلى 2:09:01 دقيقة، بينما نال مانع فرج آل رزق الصدارة في ميدان نجران بالبكرة “نظام” بزمن وصل إلى 2:10:00 دقيقة.

يذكر أن ميدان الطائف سيستضيف المرحلة النهائية في الـ15 من يوليو المقبل، إذ من المقرر أن يكون التسابق فيها على مدى 15 شوطاً بمشاركة 528 مطية، على أن يحصل صاحب المركز الأول رئيسي بكار مفاريد ورئيسي قعدان مفاريد على 100,000 ألف ريال وكأس البطولة، وباقي الأشواط على 10,000 ريال، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 20,000 ريال في أشواط البكار والقعدان المفاريد، و5000 ريال للأشواط الأخرى، فيما ينال صاحب المركز الثالث 7000 ريال لأشواط البكار القعدان مفاريد، و3000 ريال لبقية الأشواط، أما صاحب المركز الرابع ينال 6000 ريال لأشواط البكار والقعدان مفاريد، و2000 ريال لبقية الأشواط،وبينما ينال صاحب المركز الخامس 5000 ريال لأشواط البكار والقعدان مفاريد، و1000 ريال لبقية الأشواط.