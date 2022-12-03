تأهُّل 30 مشاركاً لمرحلة التحكيم النهائي في فئة مفاريد قعدان للوني المجاهيم والحمر بمهرجان الإبل

المناطق_واس

أعلنت لجان التحكيم المبدئي تأهل 30 مشاركاً 15 في فئة مفاريد قعدان للون المجاهيم و15 مشاركًا في لون الحمر لمرحلة التحكيم النهائي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وجاءت أسماء المتأهلين في فئة المجاهيم على النحو التالي: دبوس مبارك الدبوس، سالم محمد العامري، سالم محمد المري، سعيد علي المري، صالح بن سعيد المري، عابد عيسى الفلاحي، عبدالرحمن هادف الدوسري، علي فاضل المري، علي محمد آل دهام، محمد جارالله المري، محمد حمد المنهالي، محمد سعيد النابتي، معجب محمد الخيارين، نايف عبدالله آل نجم، وليد عبدالله الخالدي.

وفي فئة الحمر تأهل كل من: براك صالح الدوسري، بندر بن عبدالله العتيبي، تركي عائض العتيبي، ثامر فهيد المطيري، حمد عبدالله العذبة، دبوس مبارك الدبوس، سعد محمد السبيعي، سعود بن عبدالله المطيري، سعود بن حياء المطيري، طلال فهاد السعدي، عبدالمحسن عبدالرحمن العجلان، فارس فواز الحربي، فهد مغثي الدوسري، ماجد فالح الدوسري، نايف هادي الشمري.

ويسدل غدًا الستار على منافسات فئة “الفحل وإنتاجه” التي بدأت فعالياته منذ يوم أمس الخميس، وسط تنافس وإقبال من الملاك؛ لما يمثله ذلك التنافس في هذه المسابقة من عائد اقتصادي كبير للجميع.