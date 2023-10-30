تابع الحالة المطرية على المنطقة .. أمير تبوك يلتقي أعضاء لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة

المناطق- تبوك

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة ما شهدته مدينة تبوك ومحافظات ومراكز المنطقة من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة ، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم أعضاء لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومحافظي المحافظات بالمنطقة وأطلع سموه خلال اللقاء على تقرير الحالة المطرية بالمنطقة .

واطمأن سموه على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة, والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، وحث سموه الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله ، سائلاً المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.