تاريخ مواجهات الاتحاد والشباب في الدوري السعودي قبل مواجهة الليلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمواجهة نادي الشباب اليوم الخميس الموافــق 27 أبريل 2023، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين بدوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة الاحتفاظ بالصدارة.

ويواصل فريق الاتحاد، صدارته بجدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بـ 56 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن فريق النصر الذي يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 53 نقطة، فيما يأتي الشباب ثالثًا بـ 50 نقطة.

تاريخ مواجهات الفريقين

قبل مواجهة الليلة، لتقى الاتحاد والشباب في 29 مواجهة سابقة بدوري المحترفين السعودي،حيث فاز العميد في 11 لقاء، وخسر 9، فيما تعادل الفريقان خلال 9 لقاءات، واليوم يسعى الأول لتأكيد أفضليته فيما يرغب الليوث في تحقيق الفوز العاشر.

وسجل لاعبو الاتحاد 44 هدف في الشباب، بينما اهتزت شباكه بـ 36 هدف خلال مواجـــــهتهما السابقة بدوري المحترفين السعودي، حيث يرغب العميد في زيادة رصيده بفوز جديد على الليوث لمواصلة الزحف نحو اللقب.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره نادي الشباب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،وعند الســـاعة الثامنة والنــصف بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضد الشباب اليوم بالــدوري، حيث من المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

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