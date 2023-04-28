تاريخ مواجهات الاتفاق وضمك في الدوري السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، لمواجهة نادي ضمك اليوم الجمعة الموافــق 28 أبريل 2023، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين بدوري روشن السعودي للمحــــترفين، في لقاء تحت شعار تأمين المنطقة الدافئة.

ويتواجد الاتفاق في المركز التاسع برصيد 27 نقطة، جمعها من 23 مباراة، حيث فاز بـ7 وتعادل في 6 وخسر 10 مباريات، وضمك في المركز السابع برصيد 29 نقطة، جمعــها من 23 مباراة، انتصر في 7 وتعادل، كما خسر في 8 مباريات .

تاريخ مواجهات الفريقين

تقابل الفريقان في الدوري 7 مرات سابقة، حيث يمتلك ضمك الأفضلية بفوزه في 3 مـــباريات، فيما انتصر الاتفاق في مباراة واحدة فقط، وكان التعادل سيد الموقف في 3 مباريات، ويأمل الأول اليوم تحقيق انتصار جديد وتأكيد أفضليته.

وتمكن نجوم ضمك من تسجيل 9 أهداف، في استقبلت شباكهم 7 أهداف، واليوم فرصة جديدة للفريقين لزيادة أرقامهم فمن يربح صراع الليلة؟.

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