تاريخ مواجهات الفتح والوحدة قبل مواجهة الليلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، لمواجهة نادي الوحدة اليوم الجمعة الموافــق 28 أبريل 2023، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين بدوري روشن السعودي للمحــــترفين، في لقاء تحت شعار مواصلة الانتصارات.

وتقدم الفتح للمركز الخامس برصيد 38 نقطة، جمعها من 23 مباراة، حيث فاز في 12 وتعادل في 2 وخسر 9 مباريات، بينما يتواجد الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، جمعها من 23 مباراة، انتصر في 5 وتعادل في 7 وخسر 11 مباراة .

تاريخ مواجهات الفريقين

تقابل الفريقان في الدوري 17 مرة سابقة، حيث يمتلك الفتح الأفضلية بفوزه في 8 مـــباريات، فيما انتصر الوحدة في 6 فقط، وكان التعادل سيد الموقف في 3 مباريات، ويأمل النموذجي اليوم تحقيق انتصار جديد وتأكيد أفضليته.

وتمكن نجوم الفتح من تسجيل 24 هدفا، في استقبلت شباكهم 25، واليوم فرصة جديدة للفريقين لزيادة أرقامهم فمن يربح صراع الليلة؟.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد نظيره نادي الوحدة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ضد الوحــدة اليوم بالــدوري، حيث من المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

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