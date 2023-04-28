تاريخ مواجهات النصر ضد الرائد في الدوري السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نادي الرائد اليوم الجــمعة الموافــق 28 أبريل 2023، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين بدوري روشن السعودي للمحــــترفين، في لقاء تحت شعار العودة للصدارة.

ويحتل النصر، وصافة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 53 نقطة من 24 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد، المتصدر بـ56 نقطة من 23 مباراة، ويأتي الرائد في المركز الحادي عشر، برصــيد 26 نقطة.

تاريخ مواجهات الفريقين

تقابل الفريقان في الدوري 29 مرة سابقة، حيث يمتلك النصر الأفضلية بفوزه في 23 مباراة، فيما انتصر الرائد في مباراة واحدة فقط، وكان التعادل سيد الموقف في 5 مباريات، ويأمل الأول اليوم تحقيق انتصار جديد وتأكيد أفضليته.

وتمكن نجوم النصر من تسجيل 71 هدفًا، في استقبلت شباكهم 18، واليوم فرصة جديدة للفريقين لزيادة أرقامهم فمن يربح صراع الليلة؟.

اقرأ ايضًا