تايكوندو الهلال يحقق كأس بطولة البراعم

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حقق نادي الهلال كأس بطولة المملكة التأهيلية للتايكوندو لدرجة البراعم التي اختتمت أمس في الصالة الرياضية, وأقيمت على مدار 3 أيام بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بمشاركة (364) لاعباً يمثلون (52) نادياً.

ونال الهلال اللقب بحصوله على (322) نقطة, وجاء نادي الشباب وصيفاً بـ (238) نقطة, والوحدة ثالثاً بـ (221) نقطة, يليه القادسية في المركز الرابع بـ (216) نقطة.

من جانبه هنأ رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو ثامر السعران الأندية المتأهلة لبطولة الأندية على كأس الأبطال, مشيداً بالمستوى الفني الذي قدمته وحصولهم على الذهب وتنوع الفائزين, وعدّه مؤشراً إيجابياً على تطور الأندية وسعيها في تحقيق أفضل النتائج.