تايوان ترصد 13 طائرة صينية و3 سفن حربية حول الجزيرة

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رصدت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، 13 طائرة صينية و3 سفن حربية حول الجزيرة.

وأشارت الوزارة – في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية – إلى “أن أربعة من الطائرات المرصودة عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي”.

واعتبرت وزارة الدفاع أن التدريبات العسكرية الصينية تهدد “الاستقرار والأمن” في المنطقة، مضيفة أن الصين “استخدمت زيارة الرئيسة تساي وعبورها في الولايات المتحدة ذريعة لإجراء تدريبات عسكرية تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار والأمن في المنطقة”.

كانت القيادة الميدانية الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني قد أعلنت أن بكين ستجري مناورات عسكرية على مدى ثلاثة أيام حول تايوان اعتبارا من اليوم.