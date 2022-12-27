تايوان تمدد الخدمة العسكرية الإلزامية وسط توترات مع الصين

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أعلنت رئيسة تايوان، تساي إنج ون، أنه سيتم تمديد الخدمة العسكرية الإجبارية الإلزامية من 4 أشهر إلى سنة واحدة، وذلك بسبب التهديد المتزايد الذي تواجهه تايوان من الصين.