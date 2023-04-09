تايوان: رصدنا 9 سفن حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة.. وأمريكا: نراقب عن كثب

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قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم (الأحد) إنها رصدت 9 سفن حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة في اليوم الثاني من مناورات تنظمها بكين في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أنها تراقب تحركات الجيش الصيني من خلال نظام رصد واستطلاع استخباراتي مشترك، وتراقب أيضا الأنشطة الصاروخية للصين، مؤكدة أن الطائرات الحربية التي جرى رصدها عبارة مقاتلات وقاذفات.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إنها رصدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 71 طائرة للقوات الجوية الصينية وتسع سفن من قوات البحرية حول الجزيرة.

وبدأت الصين، التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها، أمس تدريبات عسكرية حول الجزيرة تستمر لثلاثة أيام، وذلك بعد يوم من عودة رئيسة تايوان تساي إينج وين من زيارة للولايات المتحدة.

من جهته، ذكر متحدث باسم المعهد الأمريكي، الذي يقوم بعمل السفارة في تايوان نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية، أن الولايات المتحدة تراقب المناورات الصينية حول تايوان عن كثب.

يذكر أن الولايات المتحدة قطعت العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في عام 1979 من أجل إقامة علاقات مع الصين، لكنها ملزمة بموجب القانون بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها.