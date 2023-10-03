تايوان: سنواصل زيادة ميزانيتنا الدفاعية ونأمل في المزيد من المساعدات الأمريكية

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أعرب نائب وزير الدفاع التايواني هسو ين بو، عن أمله في الحصول على المزيد من المساعدة الأمريكية لتعزيز القدرات الدفاعية، مؤكدا أن بلاده ستواصل زيادة ميزانيتها الدفاعية.

ونقلت صحيفة (تايوان نيوز) المحلية عن هسو بو قوله، خلال مؤتمر صناعة الدفاع الأمريكي التايواني لعام 2023، “إن الحفاظ على الاستعداد هو الوسيلة الأكثر فعالية للحفاظ على السلام”.. مضيفا “أن تايوان ستواصل زيادة ميزانيتها الدفاعية لإظهار تصميمها على الدفاع عن سيادتها وديمقراطيتها وحريتها”.

وأعرب هسو، عن شكره للإدارة الأمريكية على المستوى العالي من الاهتمام والدعم لاحتياجات تايوان الدفاعية، مشددا على أهمية تسريع قدرات تايوان في الدفاع عن النفس، والجداول الزمنية لتسليم الأسلحة، وحماية سلسلة التوريد.

وقال نائب الوزير إن بلاده عززت الاعتماد على الذات الدفاعي في السنوات الأخيرة ، مع التركيز على أنظمة الدفاع المحلية.. مضيفا أن هذا النهج لا يزال يتطلب التعاون مع الشركات المصنعة الدولية للأنظمة الفرعية والمكونات الحيوية، داعيا الولايات المتحدة إلى مساعدة تايوان على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتسهيل الإنتاج المحلي، وتسريع تسليم المعدات العسكرية، ودمج سلسلة توريد صناعة الدفاع بين الولايات المتحدة وتايوان، ما يعزز استقلال تايوان الدفاعي ومرونتها .

يشار إلى أنه يختتم مؤتمر صناعة الدفاع الأمريكي التايواني اليوم في ولاية (فيرجينيا).. حيث انطلق أمس الأول وناقش مستقبل التعاون الدفاعي الأمريكي مع تايوان، وعملية المشتريات الدفاعية، واحتياجات تايوان الدفاعية والأمنية القومية.