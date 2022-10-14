“تبادل” تستعرض في جيتكس “نظام إدارة الشاحنات” داخل موانئ المملكة

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استعرضت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، نظام إدارة الشاحنات؛ وذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس غلوبال الذي يُقام من 10 إلى 14 أكتوبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي في دبي.

ويعتمد النظام الجديد أحدث التقنيات لإدارة وتحسين تشغيل عمليات دخول وخروج الشاحنات على المنافذ الحدودية، وتسهيل الإجراءات لجميع المعنيين من خلال منصة موحدة، حيث يتم تتبع الشاحنات من خلال هذا النظام.

ويعمل “نظام إدارة الشاحنات” على تقليل مدة الوصول إلى منطقة التخليص في الموانئ، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتسهيل إجراءات دخول وخروج الشاحنات، عبر حجز المواعيد المسبقة، وتتبع حركتها، وتنظيم قدرتها الاستيعابية في الموانئ باستخدام أحدث التقنيات، والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

يذكر أن جيتكس دبي يجمع أكثر من 4 آلاف عارض من أكبر وأهم شركات التقنية، وممثلي الهيئات الحكومية من 170 دولة، ويحضره أكثر من 100 ألف زائر من مختلف دول العالم.