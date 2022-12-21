تبدأ الليلة.. “الأرصاد” يرفع جاهزيته للتعامل مع الحالة المطرية المنتظرة

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رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأربعاء)، جاهزيته للتعامل مع الحالة المطرية، التي تبدأ هذه الليلة وتستمر حتى يوم (الجمعة) المقبلة على معظم مناطق المملكة وتتراوح بين متوسطة إلى غزيرة.

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أيمن غلام، أن المركز على أتم الاستعداد للتعامل مع الحالة المطرية المؤثرة على معظم مناطق المملكة، مشيرا إلى أن المركز يراقب تطورات الحالة أولاً بأول.

وأضاف أنه تم عقد اجتماع مع الإدارات المعنية، شملت إدارة الأزمات والكوارث، وغرفة الطوارئ المركزية، والإدارة العامة للطقس والمناخ، وذلك من أجل الوقوف على جاهزية المركز واستعداداته لمتابعة الحالة الجوية التي تم الإعلان عنها مؤخرا على معظم مناطق المملكة.

وأوضح أن المركز يملك كل الإمكانيات من محطات أوتوماتيكية وصور أقمار صناعية وأنظمة رادارات متقدمة ونماذج عددية تعطي مؤشرات ذات دقة عالية، داعيا الجميع إلى متابعة نشرات المركز وصفحة النظام الآلي للإنذار المبكر وكافة منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمركز.