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تبدأ من 500 ألف ريال.. ما هي عقوبات مخالفي ضوابط الإعلانات الإلكترونية؟

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 5 أكتوبر 2022 - 1:18 مساءً

قال المحامي عطية العنزي، إن هناك العديد من العقوبات التي تقع على المعلنين حول المواد الإعلانات الإلكترونية، حيث تكون العقوبة الموقعة على المواطن السعودي حال عدم ارتكاب مخالفات الضوابط الإعلانات.

 

عقوبات مخالفي ضوابط الإعلانات الإلكترونية

وأضاف عطية العنزي، خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية” المذاع عبر قناة السعودية، أن عدم التزام المواطن باستخراج توثيق موثوق تكون الغرامة أكثر من 500 ألف ريال، وفي حال الغش التجاري في الحال فتكون الغرامة لمدة عامين وغرامة 500 ألف ريال.

وتابع: في عدم الالتزام المواطن الأجنبي من الإعلانات، تكون هناك وجود عدة عقوبات تصل إلى 5 مليون ريال والترحيل نهائيا من المملكة.

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 5 أكتوبر 2022 - 1:18 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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