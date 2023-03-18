تبديل 5500 متر من أرضيات الألعاب إلى البلاط المطاطي بالقطيف

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تعمل بلدية محافظة القطيف التابعة للمنطقة الشرقية، على تحول مساحة 5500 متر مربع تحت ألعاب الأطفال من التراب إلى البلاط المطاطي “الربل” في عدد من المواقع بالمحافظة.

ويبدأ العمل بصب المساحات بالأسمنت أولًا وبعده وضع المادة المطاطية، حيث يشمل ذلك مدينة صفوى وعنك والأوجام والقطيف وسيهات.

وأكد المسؤول عن التنفيذ في محافظة القطيف صالح القرعاوي، أن ذلك يأتي ضمن مستهدفات المملكة 2030، ولأنسنة المدن وتحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن الأمانة بالمنطقة الشرقية تسعى لتنفيذ أعمال في عدد من الحدائق في صفوى والقطيف وعنك والأوجام وسيهات، ويزيد ذلك عن مساحة 5500 متر مربع، وذلك لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية للأطفال.

وتابع أن هذه الحدائق جُهزت بوضع ألعاب آمنة وسليمة ومناسبة للأطفال، حيث ستكون جميعها أرضيات صحية حيث سيتم وضع البلاط “الربل”، وذلك لسلامة الأطفال والجيل القادم.

العمل جار في صفوى والأوجام

وبيّن القرعاوي، أن العمل جار الآن في مدينة صفوى، حيث تشمل الأعمال 6 مواقع، 4 منها على ممشى جاوان الواقع على شارع بلال بن رباح، وموقعين منها على شارع البيروني، وسيشمل كل موقع 200 متر مربع بمجموع 1200 متر مربع.

وقال القرعاوي أن الأعمال تشمل بلدة الأوجام وسيشمل ذلك مساحة 380 متر مربع، وأيضا الإسكان في عنك ويشمل ذلك مساحة 360 متر مربع ويعتبر ذلك المرحلة الأولى من هذه الأعمال التي سوف تنفذ.

المرحلة الثانية بعد العيد

ولفت القرعاوي إلى أن المرحلة الثانية ستبدأ بعد عيد الفطر المبارك وتشمل مدينة القطيف مع سيهات وستكون بمساحة 3700 متر مربع، حيث سيكون في القطيف 6 مواقع بمساحة 1600 متر مربع ، وفي سيهات بموقعين بحوالي 2000 متر مربع.