تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني تتجاوز 2.9 مليون ريال

وبلغ إجمالي التبرعات 2.9 مليون ريال، فيما بلغ مجموع المتبرعين أكثر من 3آلاف و7.3 أشخاص.

هدف الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني

يأتي ذلك بعد ساعات فقط من إطلاق الحملة التي تستهدف التخفيف من معاناة الشعب السوداني جراء الاشتباكات الجارية منذ أكثر من أسبوعين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار

ووجه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار.

وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

المرحلة الأولى من الحملة

وأعلن متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، أن الحملة الشعبية لمساعدة الشعب السوداني ستركز في المرحلة الأولى على القطاع الطبي.