تبرعات الحملة الشعبية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 80 مليون ريال

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تجاوز إجمالي تبرعات الحملة الشعبية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا مبلغ 80 مليون ريال حتى الآن، وذلك بعد ساعات من إطلاق الحملة، تبرع بها أكثر من 297 ألف شخص.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطلق، بمقره في الرياض اليوم الأربعاء الحملة الشعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، أن العمل الإنساني السعودي لا يرتبط بأي أجندة سياسية أو دينية أو عسكرية.