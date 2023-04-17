تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز 600 مليون ريال في ستة أيام

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تجاوز حجم التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الثالثة مبلغ 600 مليون ريال، وذلك منذ تدشينها من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” – حفظهما الله -.

وتواصل الحملة عبر منصة العمل الخيري “إحسان” استقبال التبرعات على مدار الساعة خلال هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، فيما وصل إجمالي حجم التبرعات في المنصة حتى الآن إلى أكثر من 3 مليارات و 800 مليون ريال، وماتزال التبرعات مستمرة.

ويعود النجاح الذي وصلت إليه هذه الحملة بعد فضل الله تعالى إلى التمكين المستمر من سمو ولي العهد لمنصة “إحسان” حيث يحرص – حفظه الله – على تطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وزيادة مستوى موثوقيته من خلال بنية رقمية متينة تعمل وفق حوكمة عالية تسهم في تحقيق الأهداف النبيلة والمقاصد السامية لرؤية المملكة ومستهدفاتها في تعظيم أثر قطاع العمل الخيري.

ويؤكد هذا الرقم مدى تفاعل المجتمع وثقته بالتبرع عبر منصة “إحسان” خلال شهر رمضان المبارك، الذي يعد موسمًا عظيمًا للصدقة والبر والإحسان وفرصة سانحة للباذِلين والمُعطِين خاصة في العشر الأواخر من رمضان، حيث يتقرب الإنسان إلى ربه بالصدقات والأعمال الخيرية.

وتطبّق منصة “إحسان” للعمل الخيري أحدث البرامج التقنية الحديثة بما يُسهم في تمكين إيصال التبرعات التي تتلقاها إلى مستحقيها كافة وفق عمليات تبرّع آمنة وموثوقة، ووصول شريحة كبيرة من المتبرّعين إلى مجالات خيرية متنوعة بشكل سريع وسهل وبأعلى درجات الكفاءة والموثوقية.

وبلغت عمليات التبرع حتى الآن 64,313,695 عملية استفاد منها 4,869,763 مستفيدًا ومستفيدة في ستة مجالات هي: التعليمية والاجتماعية والصحية والغذائية والسكنية والدينية.

وتواصل الحملة استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين من خلال تطبيق وموقع المنصة https://ehsan.sa/, إلى جانب مركز اتصال المُحسنين عبر الرقم 8001247000 والحسابات البنكية المخصصة.