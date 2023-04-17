تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الثالثة “إحسان” تتجاوز 600 مليون ريال

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وصلت تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الثالثة، لـ 600 مليون ريال. وذلك منذ انطلاق الحملة.

وسوف تواصل الحملة جهودها في استقبال التبرعات من مختلف مناطق المملكة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك عن طريق تطبيق وموقع المنصة.

بالإضافة إلى مركز اتصال المُحسنين عبر الرقم 8001247000. فيما سوف تُصرف هذه التبرعات على ستة مسارات في منصة إحسان متضمنة المجالات التالية: «التعليمية، الاجتماعية، الصحية، الدينية، الغذائية، والسكنية».

ويرجع النجاح الذي وصلت إليه منصة إحسان، التمكين المستمر من سمو ولي العهد للمنصة انطلاقًا من حرصه، على تطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وزيادة مستوى موثوقيته.