تبرعات حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية تتجاوز 439 مليون ريال

المناطق_الرياض

ارتفعت اليوم الأحد، تبرعات حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية لتتجاوز 439 مليون ريال- وفقا لـ”الإخبارية”-.

وشهد مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرع جرس انطلاق حملة “اكتتاب جود الإسكان الخيري”، أول أمس، بحضور عدد من الجهات الشريكة لأول اكتتاب خيري في قطاع الإسكان على مستوى العالم، الذي يهدف إلى حشد العطاءات الخيرية من ذوي الجود أفرادًا ومؤسسات؛ لدعم الأسر الأشد احتياجًا للمساكن.

وشهد انطلاق الحملة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة stc.

وانطلقت حملة هذا العام بشعار “سهمك أخضر مدى الحياة” لتُحاكي في أسلوبها طرح أسهم الشركات في سوق الأسهم، وتقدم مفهوم “السهم الرابح” بأرباح خيرية واجتماعية للإسهام في إسكان 3,500 أسرة شديدة الحاجة، وذلك من خلال إتاحة المشاركة المجتمعية في توفير مبلغ “مليار ريال” مقسَّم على 100 مليون سهم طيلة أيام الشهر الفضيل، يتمكن خلالها المساهم من التبرع بقيمة تبدأ من 10 ريالات فقط.

يُذكر أن منصة جود الإسكان هي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقيه.