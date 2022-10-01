تتداول قبل أعياد الميلاد.. الكشف عن أول عملة بريطانية عليها صورة الملك تشارلز الثالث

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نشرت دار سك العملة الملكية البريطانية، نسخاً من أول عملات معدنية جديدة تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، والتي من المتوقع أن يتم تداولها قبل أعياد الميلاد.

ومن المقرر أن تطرح العملة التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث على العملات من فئة 5 جنيهات إسترلينية و50 بنساً، كذلك ستصدر دار سك العملة الملكية البريطانية مجموعة عملات تذكارية يوم الاثنين المقبل الموافق 3 أكتوبر، مع ذكرى حياة وإرث الملكة إليزابيث الثانية.

ويظهر الملك تشارلز في وجه العملة ناظراً للجهة اليسرى خلافاً لوالدته الراحلة، والتي كانت تنظر باتجاه اليمين، وحملت العملة من الظهر شكلاً زخرفياً تخليداً للملكة إليزابيث، وصورتين لها إحداهما في شبابها والأخرى في كهولتها.

وتشير تقديرات دار سك العملة الملكية إلى وجود نحو 27 مليار عملة نقدية تحمل صورة الملكة التي توفيت في وقت سابق من هذا الشهر.