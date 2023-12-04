تتويج أبطال المبارزة في دورة الألعاب السعودية 2023

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توج المدير التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن، ورئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، أبطال منافسة المبارزة، التي أقيمت بنادي الرياض، ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية 2023.

واقتنص إبراهيم الهديب لاعب نادي النصر ذهبية سلاح الشيش للرجال، بينما حصل لاعب الهلال علي آل بن علي على الفضية، فيما نال البرونزية لاعبا الهدى محسن الشطي ومهدي القروص.

وحصدت لاعبة الشباب ربى المصري الميدالية الذهبية لمنافسات سلاح السيبر للسيدات، تلتها بالفضية لاعبة الهلال الحسناء الحماد، فيما حصلت لاعبة الهلال عهد المعمر، ودانة القحطاني لاعبة الشباب على الميدالية البرونزية.

وعلى صعيد منافسات فئة (الشباب)، حسم جهاد العبيد لاعب العدالة الميدالية الذهبية لمنافسات سلاح السيبر، ونال علي الهاشم لاعب العمران الميدالية الفضية، وحصل أحمد العمران لاعب العدالة وعبدالسلام تركي العنزي لاعب الوطني على الميدالية البرونزية.

وحصدت لمار حازم أرسلان لاعبة الهدى، ذهبية سلاح الأبيه للسيدات لفئة الشباب، تلتها زميلتها وتين الطوخي بالفضية، فيما حصلت حلا خالد خداوردي لاعبة الاتحاد وياسمين هاني الصالح لاعبة النصر على البرونزية.