تتويج الفائزين في منافسات اليوم الثالث من بطولة العالم للمبارزة

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توّج الرئيس التنفيذي لبطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب عبدالله السنيد الفائزات لسلاح الشيش ( فرق ) تحت 20 عاماً، ضمن بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين المقامة حالياً في الرياض.

وحصد المنتخب الياباني الميدالية الذهبية، بعد فوزه على منتخب إيطاليا الذي نال الفضية، فيما ظفر منتخب كوريا الجنوبية بالبرونزية، وحقق المنتخب الفرنسي البرونزية والمركز الثالث المكرر، في المنافسات التي أقيمت على صالة أرينا بجامعة الملك سعود.

فيما توج رئيس الاتحاد التونسي للمبارزة محمد شاوشي الفائزين بمنافسات اليوم الثالث للرجال، حيث حقق المنتخب الأمريكي الميدالية الذهبية في سلاح الشيش (فرق) تحت 20 عاماً، بعد فوزه على المنتخب الإيطالي الذي نال الفضية، وحصل منتخب اليابان على البرونزية، فيما نال المنتخب الفرنسي البرونزية والمركز الثالث المكرر .

وستنطلق عند الثامنة والنصف من صباح الغد، منافسات سلاح الإبيه للشباب (فردي) للرجال والسيدات على صالة أرينا بجامعة الملك سعود بالرياض ، ويمثل المنتخب السعودي في المنافسات أحمد الفيحاني، وحسن عابد، وأحمد هزازي، ويوسف البنعلي، وعلى مستوى السيدات فوزية الخيبري، وضي العميري، ودانة السعيد، وياسمين الصالح، وقد اختتمت منافسات سلاح الشيش بعد أن استمرت لمدة 3 أيام .

من جهته، عبر رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمبارزة الشيخ سالم القاسمي، عن فخره باستضافة المملكة العربية السعودية لبطولة العالم للمبارزة لأول مرة، لما لها من أهمية كونها إحدى أكبر البطولات في أجندة الاتحاد الدولة للناشئين والشباب.

ووصف مشاركة المنتخبات العربية بالقوية بعد أن أظهرت تطور المبارزة العربية للمنتخبات التي لها تاريخ طويل في اللعبة، كمصر وتونس، مشيراً إلى أن البطولة أبرزت وجوهًا لها مستقبل باهر من الإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية مستضيفة البطولة.

وأوضح القاسمي أن مثل هذا الحدث العالمي مهم للرياضة في المملكة، من خلال عرض المواهب الشابة على المسرح الدولي، وتسليط الضوء على التزام المملكة بتعزيز التميز الرياضي بين شبابها، مع مشاركين من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن بطولة العالم لا تعد بمثابة منصة للمنافسة فحسب، بل فرصة للتبادل الثقافي والاحترام المتبادل بين الرياضيين الشباب.