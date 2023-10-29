تجارب سياحية تستعرضها جولة “اكتشف بُعد عسير”

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استعرض عدد من أصحاب التجارب السياحية الناجحة في منطقة عسير , مشروعاتهم الاستثمارية البارزة، وذلك ضمن جلسات جولة ” اكتشف بُعد عسير” التي أقيمت أمس في جامعة الملك خالد بالفرعاء ونظمها صندوق التنمية السياحي.

وكشف المتحدثون من رواد الأعمال عن الدعم الكبير , الذي وفرته القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتجويد التجربة السياحية للزائر عبر توفير خيارات متنوعة للتنزه، وتجربة المذاقات المختلفة، وحمل هدايا تذكارية.

ونوه مدير قصور آل أبو سراح التراثية ” غربي أبها ” عبدالعزيز أبو سراح بالاهتمام الذي تحظى به منطقة عسير من القيادة الرشيدة , لجعلها وجهة سياحية عالمية في 2030 عبر مشاريع قمم السودة وتطوير وادي أبها، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير قصور آل أبو سراح , هدف إلى توفير نقطة جذب سياحي بالمنطقة تراعي توفر كافة الخدمات من مقهى ومطعم وجلسات مختلفة، مع استضافة لعدد من الفعاليات التي تدعمها هيئات حكومية رائدة.

وبين المهتم في الطهي الشعبي علي العساس أن البدايات في مشروعه للطهي كانت بتحديات متواصلة لنقل تراث المطبخ العسيري لكل من يزور المكان ، ليحقق انطباعاً مميز عن الضيافة التقليدية والتراث الأصيل بالمنطقة.

كما أكدت صاحبة مشروع الهدايا التذكارية “تهلل ” فاطمة الصالح أنها بدأت مشروعها بتقديم الهدايا، لإثراء تجارب السياح وحفظ التراث المميز لمنطقة عسير، حيث عملت على تطوير المباخر، والملبوسات، وحافظات الطعام، في مجموعات إهداء للزوار، وإضافة نقوش القط العسيري على أكواب القهوة والشاي.