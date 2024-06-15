تجارة الجوف تنفذ 397 زيارة رقابية على الأسواق ومنافذ البيع وتضبط 10 مخالفات

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نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الأسبوع المنصرم 397 زيارة رقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمستودعات بمدن ومحافظات وقرى المنطقة للرقابة على أسعار السلع ومستلزمات العيد والتحقق من الالتزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة.

وأسفرت الزيارات الرقابية عن تحرير 10 مخالفات على منشآت تجارية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بأنظمة وزارة التجارة.

وترصد الفرق الرقابية التابعة للفرع مخالفات الغش والتقليد والتلاعب في العروض والتخفيضات، بالإضافة إلى رصد الأسعار ومراقبة الأسواق ومنافذ البيع والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والتزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر الرقم الموحد 1900 والموقع الإلكتروني للوزارة.