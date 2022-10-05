“تجارة جازان” تنفذ أكثر من 8 آلاف عملية رصد للأسعار خلال شهر سبتمبر

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نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة جازان 3,177 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتحقق من التزامها بأنظمة الوزارة، وذلك في إطار الجهود الميدانية المتواصلة لفرق الرقابة الميدانية بوزارة التجارة للرقابة على الأسواق في جميع مناطق المملكة، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقامت الفرق الرقابية بالمنطقة خلال هذه الجولات بإجراء 8,243 عملية قراءة لأسعار السلع والمنتجات في جميع منافذ البيع، من خلال برنامج الرصد الإلكتروني.

وتهدف هذه الجولات للتحقق من امتثال المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة، ورصد مستويات الأسعار، والتأكد من وفرة المنتجات الأساسية وبدائلها في منافذ البيع، وذلك حفظاً لحقوق المستهلك.

وتدعو وزارة التجارة عموم المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق “بلاغ تجاري”.