“تجارة مكة المكرمة” تنفذ أكثر من 10 آلاف جولة للرقابة على الأسواق ورصد مستويات الأسعار

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نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة 10,900 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتحقق من التزامها بأنظمة الوزارة.

وشملت الزيارات كافة منافذ البيع والأسواق التجارية والمخازن والمستودعات في كافة مدن ومحافظات المنطقة، وذلك للوقوف على وفرة المنتجات وتعدد مورديها وبدائلها ذات الجودة العالية، وتطبيق كافة الأنظمة التي تحفظ وتحمي حقوق المستهلك.

كما تم إجراء 12,300 عملية قراءة لأسعار السلع والمنتجات في جميع منافذ البيع، من خلال برنامج الرصد الإلكتروني.

وتدعو وزارة التجارة عموم المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق “بلاغ تجاري”.